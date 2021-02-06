نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشرطة البريطانية تحقق في عمليات طعن وقتل جنوب لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تحقق في حوادث عنف جنوب العاصمة لندن، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت الشرطة البريطانية، إن حوادث العنف تتضمن عمليات طعن قاتلة.

هذا، شهدت لندن في شهر سبتمبر الماضي، سلسة حوادث طعن، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وفي يوم 20 يونيو الماضي، هاجم رجل - وهو لاجئ يحمل الجنسية الليبية- أشخاصا بسكين في متنزه ببلدة ريدينغ جنوب إنجلترا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وقد تم اعتقاله من قبل أفراد عزل سلموه إلى الشرطة، وفي أواخر عام 2019، شهدت منطقة جسر لندن حادث آخر، أسفر عن شخصين قبل أن يتمكن شرطيون من قتله.