محامي ترامب: لا يجوز محاكمة رئيس سابق أمام الكونغرس

قال أحد محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن فريقه القانوني سيركز على "اعتراضات إجرائية" خلال محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ التي تبدأ يوم الثلاثاء موضحا أنها تشمل الطعن في جواز محاكمة رئيس سابق بالكونغرس بعد تركه المنصب.

ويواجه ترامب تهمة تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير في هجوم قتل فيه خمسة منهم ضابط شرطة.

ورفض المحامي بروس كاستور جونيور المحاكمة بمجلس الشيوخ ووصفها بأنها "غير دستورية"، وقال لرويترز عبر الهاتف في وقت متأخر الخميس "نحاول كسب القضية اعتمادا على مجموعة من الاعتراضات الإجرائية".

ومن المرجح أن يحرم رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة ترامب التي تستلزم تأييد 67 من أعضاء المجلس المؤلف من مئة عضو.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير الماضي.