جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الجمعة، بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم الحرب التى يتم ارتكابها من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.





كان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد قراروا، أمس الجمعة، بأن المحكمة ومقرها لاهاى لها ولاية قضائية على جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية، مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل. وقال القضاة، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها فى وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أى محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعترض على قرار المحكمة الدولية بشأن جرائم الحرب فى فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.