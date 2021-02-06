العثور على أنشطة نووية سرية فى إيران

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على دليل جديد بشأن أنشطة نووية غير معلنة فى إيران، لافتة إلى أن المفتشين النوويين عثروا على آثار لـ مواد مشعة فى موقعين إيرانيين.





كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت، الثلاثاء الماضى، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزى المتطورة من طراز "IR-2M" فى محطة نطنز النووية المبنية تحت الأرض. وأكدت "الوكالة" أن إيران بذلك تواصل انتهاكها للاتفاق النووى المبرم عام 2015.

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