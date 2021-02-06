كانت الحكومة أمرت أمس الخميس، شركات الإنترنت بحجب الدخول على موقع التواصل الاجتماعى العملاق "فيسبوك"، حتى السابع من شهر فبراير الجارى.
الانقلاب فى ميانمار
ولم ترد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الآن على طلب للتعليق، لكنها قالت فى السابق إنها حجبت فيسبوك من أجل الاستقرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكام العسكريون فى ميانمار يقررون حجب تويتر وإنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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