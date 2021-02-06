الحكام العسكريون فى ميانمار يقررون حجب تويتر وإنستجرام

جدة - نرمين السيد - قالت شركة الاتصالات النرويجية، إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمى خدمات الإنترنت بحجب خدمات موقعى "تويتر وإنستجرام" بالبلاد حتى "إشعار آخر".





كانت الحكومة أمرت أمس الخميس، شركات الإنترنت بحجب الدخول على موقع التواصل الاجتماعى العملاق "فيسبوك"، حتى السابع من شهر فبراير الجارى.

الانقلاب فى ميانمار

ولم ترد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الآن على طلب للتعليق، لكنها قالت فى السابق إنها حجبت فيسبوك من أجل الاستقرار.

