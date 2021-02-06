قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.
وأضاف المسئول في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة ،والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وكانت منظمات إنسانية وجهات عدة، أبدت تخوفها من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على أعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات والتي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب سياسات الحوثيين.
وأبدت الحكومة اليمنية تفهمها للمخاوف التي عبرت عنها بعض الأطراف ذات النوايا الحسنة، وخاصة تلك التي تشارك في عمليات الإغاثة في اليمن من أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يكون ذا عواقب غير مقصودة على كل من عملية السلام والأوضاع الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعتزم إلغاء تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.