تولاها أوباما.. مصري يتسلم سدنة "هارفارد لو رفيو" المرموقة

عينت الدورية القانونية "هارفارد لو ريفيو" من تعتقد أنه أول رئيس مسلم لها في تاريخها الممتد 134 عاما وهو أميركي مصري مولود في لوس أنجليس صار على رأس واحدة من أبرز الدوريات المرموقة في القانون بالولايات المتحدة.

وقال خريج كلية القانون في جامعة هارفارد حسان الشهاوي إنه يأمل في أن يمثل انتخابه "اعترافا متزايدا في أوساط تعليم القانون في الجامعات بأهمية التنوع وربما احتراما متزايدا من جانبها للتقاليد القانونية الأخرى".

ومن بين أعلام القانون والسياسة الذين عملوا في هارفارد لو ريفيو الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الذي عين أول رئيس أسود للدورية في عام 1990. وكان ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا الأمريكية العاملين حاليا رؤساء تحرير أيضا للدورية، وكذلك القاضية الراحلة روث بيدر جينسبرج والقاضي الراحل أنتونين سكاليا.

وقال الشهاوي (26 عاما) لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "كوني آتيا من مجتمع مشيطن في الحوار العام الأميركي، آمل في أن يمثل هذا بعض التقدم حتى إن كان صغيرا ورمزيا".

تخرج الشهاوي من هارفارد في 2016 بدرجة في التاريخ ودراسات الشرق الأدنى والتحق بأكسفورد بصفة باحث لنيل درجة الدكتوراة في الدراسات الشرقية ودرس الشريعة الإسلامية.

وقال الشهاوي إنه يعمل بنشاط مع اللاجئين وفي إصلاح القضاء الجنائي.

وخططه للمستقبل غير واضحة رغم أنه أشار إلى إمكانية أن يعمل بالمحاماة في المجال العام أو بالتعليم الجامعي.