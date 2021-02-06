سلالة كورونا الجديدة تصل مدريد

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أن نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لدى رجل بعمر 44 عاما وصل إسبانيا مؤخرا تحولت إلى إيجابية، بعدما قدّم نتيجة سلبية لدى وصوله إلى مطار مدريد باراخاس، مشيرة إلى أن 4 حالات أخرى تخضع للاختبار حاليا للتحقق من إصابتها بتلك السلالة.
بينما أكد مسئولون فى مدريد أن السلالة البريطانية تنتشر بشكل كبير فى أنحاء المنطقة، موضحين أنها تمثل 50% من إجمالى الإصابات بـ"كوفيد-19".
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