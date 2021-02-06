الولايات المتحدة: سنحاسب الصين على أي تهديد للاستقرار خاصة في مضيق تايوان

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرا إلى الصين من أي تهديد للاستقرار في مضيق تايوان.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ذكّر الصين بواجباتها في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

وطالب "بلينكن"، الصين بالانضمام إلى المجموعة الدولية في إدانة انقلاب ميانمار، مضيفا: سنحاسب الصين على أي تهديد للاستقرار خاصة في مضيق تايوان.