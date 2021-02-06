علماء: اكتشاف حرباء بحجم بذرة عباد الشمس

اكتشف فريق علماء مشترك من ألمانيا ومدغشقر ما قد يكون أصغر حيوان زاحف على وجه الأرض، وذلك أثناء قيامهم برحلة استكشافيه في شمالي مدغشقر.

وقال علماء الحيوان من ولاية بافاريا إنهم اكتشفوا ذكرا وأنثى من حيوان الحرباء لا يزيد حجمه على بذرة عباد الشمس.

وأوضح فريق العلماء أن طول ذكر "بروكسيا نانا" أو "نانو حرباء" لا يزيد على 13.5 مليمتر، مما يجعله الحيوان الأصغر من بين جميع الأنواع المعروفة من الزواحف البالغ عددها 11500 نوع.

وأشاروا إلى أن الطول الإجمالي للزاحف المتلون، من الأنف إلى الذيل، أقل بقليل من 22 مليمترا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال معهد الأبحاث إن أنثى الحرباء النانوية أكبر بكثير من الذكر، مشيرين إلى أن طولها الإجمالي يصل إلى 29 مليمترا.

وأضاف المعهد أن العلماء لم يتمكنوا من العثور على عينات أخرى من الأنواع الفرعية الجديدة "على الرغم من الجهود الكبيرة".

وأقرب الأنواع لهذا المخلوق هو "بروكسيا مايكرا"، وهو أكبر قليلا من حيث الحجم، وقد تم الإعلان عن اكتشافه في العام 2012.

ويفترض العلماء أن موطن الحرباء في مدغشقر، محدود، كما هو الحال بالنسبة للأنواع الفرعية المماثلة.

وقال العالم في مركز التاريخ الطبيعي في هامبورغ، أوليفر هوليتشك، في بيان: "تعرض موطن الحرباء النانوية في الغابات للإزالة للأسف، لكن المنطقة وُضعت تحت الحماية مؤخرا، لذا ستبقى الأنواع على قيد الحياة".