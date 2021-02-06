الحكومة اللبنانية تعلن خبرا سارا لمواطنيها بشأن قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اللبنانية، مساء أمس الجمعة، عن تخفيف تدريجى للقيود المفروضة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من 3 أسابيع على الإجراءات الصارمة التى فُرضت لوقف الزيادة فى الإصابات.





وقال وزير الداخلية، فى حكومة تصريف الأعمال محمد فهمى خلال مؤتمر صحفى، أمس الجمعة إن القطاعات كلها ستفتح تدريجيا على 4 مراحل". كورونا فى لبنان جدير بالذكر، أن دولة لبنان، والتى يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين شخص سجلت 315,340 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بما فى ذلك 3495 وفاة. وشمل الإغلاق الكامل المعمول به منذ 14 يناير الماضى حظر تجوال على مدار الساعة، مع السماح بشراء البقالة فقط عن طريق خدمات التوصيل.

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