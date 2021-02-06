كورونا يبدأ الانحسار فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسى، أن فيروس كورونا أخذ فى الانحسار فى بلاده، مؤكدا انخفاض عدد المرضى الخاضعين للمراقبة فى روسيا بأكثر من 30% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.





وقال، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "نرى أن عدوى كورونا تتراجع وأن عدد المصابين الخاضعين للمراقبة الصحية انخفض بأكثر من 30% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية"، متابعا: "اليوم ما يقرب من 800 ألف مريض مصاب بـ فيروس كورونا المستجد يخضعون للإشراف الطبى". كورونا فى روسيا وأوضح أن التطعيم الجماعى أثر بالإيجاب على تطور عملية تفشى الوباء، لأن أحجام اللقاح التى تم تسليمها بالفعل إلى المناطق كبيرة للغاية، ولافتا إلأى أنه تم تلقيح السكان، وهذه نتيجة مهمة بالنسبة لتفشى الوباء.

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