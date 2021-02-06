البنتاجون: يجب على تركيا أن تتخلى عن صواريخ إس-400 الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تريد من تركيا أن تتخلّى عن صواريخ إس-400 الروسيّة، لتتمسّك بذلك بموقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي إن "موقفنا لم يتغيّر“، مضيفًا ”ندعو تركيا إلى التخلّي عن نظام إس-400".

وكانت واشنطن منعت إصدار أيّ ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكوميّة التركيّة المكلّفة المشتريات العسكريّة عقابًا على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسيّة. واستندت في ذلك إلى قانون أقرّه الكونجرس الأمريكي العام 2017 لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات.

وأضاف كيربي: "تركيا حليف قديم وعضو له اعتبار في حلف شمال الأطلسي، لكنّ قرارها شراء صواريخ إس-400 لا يتوافق مع التزاماتها كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وتابع: "حظيت تركيا بفرص متعدّدة خلال السنوات العشر الماضية لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة، لكنّها فضّلت شراء إس-400 الذي يمنح روسيا المال وإمكانية الوصول والتأثير".