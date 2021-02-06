جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول، فى تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذى اتخذته الإدارة الأمريكية السابقة فى اللحظات الأخيرة، والذى أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية فى العالم".
وكانت منظمات إنسانية وجهات عدة، أبدت تخوفها من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على أعمال الإغاثة الإنسانية فى المناطق التى تسيطر عليها المليشيات والتى تعانى أوضاعا إنسانية صعبة بسبب سياسات الحوثيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعتزم إلغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.