أمريكا تعتزم إلغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول، فى تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذى اتخذته الإدارة الأمريكية السابقة فى اللحظات الأخيرة، والذى أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية فى العالم".

وكانت منظمات إنسانية وجهات عدة، أبدت تخوفها من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على أعمال الإغاثة الإنسانية فى المناطق التى تسيطر عليها المليشيات والتى تعانى أوضاعا إنسانية صعبة بسبب سياسات الحوثيين.