جينيفر لورنس.. حادث غريب خلال التصوير

نقلت مصادر إعلامية، بينها موقع "تي.إم.زد" الإلكتروني المتخصص في أخبار المشاهير، وصحيفة "بوسطن غلوب" أن جينيفر لورنس الحاصلة على جائزة الأوسكار أصيبت قرب عينها، بسبب زجاج متطاير أثناء تصوير فيلمها الجديد في مدينة بوسطن الأميركية.
وأضاف الموقع، الجمعة، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار محكوم خلال تصوير فيلم (دونت لوك أب) "لا تنظر لأعلى" أصاب لورانس (30عاما) بجرح في جفنها، وبنزيف.
ونقلت "رويترز" عن "بوسطن غلوب" أنه لم يعرف حجم الإصابة في الحادث، الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين قريبين من الإنتاج أن لورنس كانت تمسك بوجهها عندما وصل المسعفون وتوقف التصوير.
وامتنعت "نيتفلكس"، التي تعتزم توزيع هذا الفيلم الكوميدي الذي يحكي قصة عالمي فلك يحاولان تحذير العالم من نيزك سيدمر الأرض، عن التعليق على هذه التقارير. ولم يرد ممثلو لورنس بعد على طلب للتعليق.
ونقل موقع "هوليوود أوتليت ديدلاين" عن مصادر لم يكشف النقاب عنها قولها إن لورنس "تتماثل للشفاء".
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