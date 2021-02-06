وزير لبناني يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة كورونا

دوت الخليج:- طلب وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، من سفير روسيا لدى بيروت، النظر في إمكانية توفير 200 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، كـ"هبة" للدولة اللبنانية.
وقام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، بالتواصل هاتفيا صباح اليوم الخميس، مع سفير روسيا لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، وتمنى عليه نقل رسالة لحكومة بلاده للنظر بإمكانية توفير 200 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا لتلقيح 100 ألف شخص كـ"هبة" للدولة اللبنانية.
وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا عاما في البلاد يستمر حتى 8 فبراير، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.
المصدر: lebanon24
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