بلهجة صارمة.. وزير خارجية بايدن يطالب الصين باحترام حقوق الأقليات

وفى مكالمة هاتفية، قال بلينكن للدبلوماسى الصينى البارز يانغ جيشى، إن "الولايات المتحدة ستواصل النضال من أجل حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بما فى ذلك فى شينجيانغ والتيبت وهونج كونج"، حسبما ذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وحسبما نقلت "فرانس برس"، كتب بلينكن بعد مكالمته مع يانغ جيتشى: "لقد أوضحت أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحنا الوطنية، وتدافع عن قيمنا الديمقراطية، وتحاسب بكين على انتهاكاتها للنظام الدولى".
كما أشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن "ضغط على الصين للانضمام إلى المجتمع الدولى فى إدانة الانقلاب العسكرى فى بورما"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة ستحاسب بكين على جهودها لتهديد الاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، بما فى ذلك عبر مضيق تايوان، وتقويضها للنظام الدولى القائم على القواعد".
وكان بلينكن أكد خلال جلسة الاستماع المخصصة لتثبيته، أنه سيواصل نهج الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الصين، وهى إحدى نقاط الاتفاق النادرة بين إدارتى ترامب وبايدن.
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