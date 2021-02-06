كورونا يواصل اجتياح موريتانيا.. 37 إصابة جديدة و33 حالة شفاء

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لـ وزارة الصحة الموريتانية، بثته الإذاعة الموريتانية، إن مصالح "الوزارة" سجلت 33 حالة شفاء، لافتة إلى أن إجمالى حالات الإصابة فى البلاد وصل إلى 16777.

بينما وصل إجمالى حالات الشفاء من كورونا إلى 15946 حالة، وإجمالى الوفيات لـ 425 حالة.