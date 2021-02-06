بايدن يتجه لرفع الحد الأقصى الحالى لعدد اللاجئين فى أمريكا

وبحسب وكالة "رويترز"، قال هذا الشخصان إن "هذه المخصصات ستوفر أماكن لنحو 22 ألف لاجئ من إفريقيا و6 آلاف من شرق آسيا، و4 آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى، و5 آلاف من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى، و13 ألفا من جنوب آسيا. كما سيتم توفير 12.500 مكان غير مخصصة لفئة معينة".
وتأتى هذه الخطوة بعدما أمر تنفيذى وقعه بايدن أول أمس الخميس، ويدعو فيه إلى إجراء تغييرات بشأن عملية قبول اللاجئين فى الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكى الجديد إنه "يخطط لوضع حد خلال السنة المالية 2022 التى تبدأ فى أول أكتوبر 2021 يبلغ 125.000 لاجئ".
وكان عدد اللاجئين الذين تم قبولهم قد تراجع إلى مستويات تاريخية فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذى وصف اللاجئين بأنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا، وعمل على الحد من أعدادهم.
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