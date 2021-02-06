الأرصاد الكويتية: طقس اليوم غائم وفرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى 21

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم السبت، معتدل وغائم، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا.

وتوقعت الأرصاد الكويتية أن يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد وغائم إلى غائم جزئيًا ليلًا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا مع فرصة لتكون الضباب، وذلك وفقًا للقبس.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 21 درجة، فيما تنخفض إلى 16 درجة ليلًا.