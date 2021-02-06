أوضح الخبير الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة تودع اليوم أجواء الشتاء القارس وتدخل أول موسم العقارب حيث الانتهاء من أيام الشبط.
وعبر تويتر بين أن أجواء المملكة تنتقل اليوم السبت من الشتاء القارس إلى الربيع الممطر.
ونوه الزعاق، إلى أن فصل الربيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي ربيع بارد وآخر معتدل وثالث حار.
وأشار إلى أن موسم العقارب يُعد من مرحلة الربيع الواقعي، مؤكدا أن الربيع ينقسم إلى مرحلتين؛ ربيع واقعي وآخر فلكي يرتبط بأن تبدأ الشمس من خط الاستواء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية موسم العقارب.. بشري سارة للسعوديين بشأن الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.