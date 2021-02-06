بداية موسم العقارب.. بشري سارة للسعوديين بشأن الطقس

أوضح الخبير الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة تودع اليوم أجواء الشتاء القارس وتدخل أول موسم العقارب حيث الانتهاء من أيام الشبط.

وعبر تويتر بين أن أجواء المملكة تنتقل اليوم السبت من الشتاء القارس إلى الربيع الممطر.

ونوه الزعاق، إلى أن فصل الربيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي ربيع بارد وآخر معتدل وثالث حار.

وأشار إلى أن موسم العقارب يُعد من مرحلة الربيع الواقعي، مؤكدا أن الربيع ينقسم إلى مرحلتين؛ ربيع واقعي وآخر فلكي يرتبط بأن تبدأ الشمس من خط الاستواء.