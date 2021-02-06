نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، عن تسجيل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.

وأشارت السلطات الصحية الفرنسية، إلى أنها سجلت إجمالا 3.29 مليون إصابة بفيروس كورونا و78603 وفيات منذ ظهور الوباء.

وقدمت السلطات الصحية الفرنسية، الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من الفيروس إلى 1.84 مليون فرد، مضيفة أن أكثر من 234 ألفا حصلوا على الجرعة الثانية.

وكان رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية، فريدريك فاليتو، دعا إلى إغلاق جديد في البلاد للتعامل مع وضع كوفيد - 19 المتصاعد.