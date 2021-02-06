"الواقع المرير".. ريال مدريد "تاسعا" في قائمته المفضلة

يحتل العملاق الإسباني ريال مدريد حاليًا المرتبة التاسعة من حيث القيمة السوقية للاعبيه في عالم كرة القدم العالمية، لكنه من المرجح أن يتراجع مجددا عن هذا المركز الذي لا يليق أبدا بتاريخه، وفق تقرير موقع "ماركا" الإسباني.

فقد أدى "تأجيل ثورة" مدرب الفريق زين الدين زيدان لتحديث الفريق، والثقة المستمرة في الحرس القديم إلى تراجع قيمة الفريق الأول لريال مدريد، بشكل كبير.

وحسب "ماركا" لا يوجد سوى 10 أندية فقط تمتلك الآن تشكيلة "أكبر سنا" من تشكيلة "لوس بلانكوس" في جميع أنحاء أوروبا، وذلك في وقت يتمتع فيه كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد بقيمة سوقية أكبر للاعبيهما، وفقًا لحسابات موقع Transfermarkt، التي وضعت ريال مدريد سابقا على رأس أندية العالم بالنسبة لقيمة اللاعبين.

وعلى عهدة "ماركا" انخفضت القيمة السوقية بشدة بعد رحيل كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، وتقدم أعمار كريم بنزيمة، وسيرخيو راموس، ومارسيلو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش.

أما الآن فالأمر يختلف، إذ يبتعد ريال مدريد كثيرا جدا عن صدارة "الأغلي"، وحسب قائمة Transfermarkt لعام 2021، يمتلك كل من ليفربول ومانشستر سيتي فريقًا تبلغ قيمته أكثر من مليار يورو، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع بـ742 مليون يورو فقط.

صحيح أن "لوس بلانكوس" لديه تشكيلة أصغر عددا نسبيًا مقارنة بمنافسيه، لكن الفريق سيحتل المركز الرابع خلف مان سيتي وليفربول وأتلتيكو مدريد، إذا تعلق الأمر بمتوسط قيمة اللاعب الواحد، وهو يبلغ حاليا 33.73 مليون يورو في ريال مدريد.

من جهة أخرى لا يمتلك ريال مدريد أي لاعب في قائمة أغلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية، التي يتصدرها حاليا كيليان مبابي (باريس سان جرمان) بـ180 مليون يورو، وعليك أن تبحث في الأسفل حتى المركز الـ27، للعثور على لاعب في ريال مدريد، وهو للمفارقة حارس المرمى كورتوا، اللاعب الأكثر قيمة حاليًا في تشكيلة زيدان بـ75 مليون يورو.

ويحتل فالفيردي المرتبة الـ31 بـ70 مليون يورو.

وعلى عكس "الملكي"، فإن برشلونة لديه لاعبين داخل قائمة أفضل 25 لاعبًا ، إذ تبلغ قيمة أنسو فاتي (في المركز الـ19)، وليونيل ميسي (المركز 24)، 80 مليون يورو لكلا منهما.

بينما يمتلك أتلتيكو مدريد، متصدر ترتيب الليغا، جواو فيليكس صاحب المركز التاسع (100 مليون يورو)، وكذلك الحارس يان أوبلاك في المركز 14، (90 مليون يورو).

من جهة أخرى، وبينما يمتلك كريستال بالاس أعلى متوسط ​​عمر للاعبين في أوروبا وهو 29.3 عام، فإن ريال مدريد ليس بعيدًا تماما عن ذلك، إذ يبلغ متوسط أعمار الفريق 27.9 عام، وهو يحل في المركز الحادي عشر بين كل أندية أوروبا.

يشار إلى أن ريال مدريد يحل ثالثا في الدوري الإسباني بعد 20 جولة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يمتلك أيضا مباراة مؤجلة.