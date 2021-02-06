بريطانيا: 5 حوادث عنف جنوب لندن فى ليلة واحدة والشرطة تحقق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أنها بدأت التحقيق فيما لا يقل عن 5 حوادث عنف خطيرة وقعت بشكل منفصل فى جنوب لندن فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من بينها حادث طعن قاتل.





ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد ما يشير فى هذه المرحلة إلى وجود صلة بين جميع هذه الحوادث، لافتة إلى إصابة 9 أشخاص خلال هذه الحوادث، ما دعا إلى منح رجال الشرطة سلطات إضافية لوقف وتفتيش أى شخص فى منطقة كرويدون حتى صباح اليوم. وبحسب الوكالة، قال بيان لكبيرة مفتشى مباحث شرطة لندن، نيكى أروسميث، إنه "وقع عدد من المشاجرات العنيفة البشعة وغير الضرورية، بما فى ذلك واحدة أدت بشكل مأساوى إلى خسائر فى الأرواح". وأضافت أنه تم إرسال عناصر إضافية من قوة مكافحة جرائم العنف ومجموعة الدعم الإقليمى لردع ومنع أى أعمال عنف أخرى.

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