ملاحقة جنرالات إسرائيل.. واشنطن قلقة بعد إعلان الجنائية الدولية بشأن فلسطين

جدة - نرمين السيد - أعربت واشنطن، أمس الجمعة، عن قلقها العميق إزاء إعلان المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضى الفلسطينية المحتلة، الأمر الذى قد يمهد لفتح تحقيق فى ارتكاب جرائم حرب فيها.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "قلقون بشدة من محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين". وأضاف فى بيان للصحفيين: "تبنينا دائمًا موقفًا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التى تقبله أو القضايا التى يحيلها مجلس الأمن الدولى إلى المحكمة".

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