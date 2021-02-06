إصابة 6 مدنيين بينهم 3 من طائفة السيخ فى انفجار متجر بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، أشار المتحدث باسم قائد الشرطة فى كابول، فردوس فارامارز، إلى أن "الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر"، دون معرفة أسباب أو طبيعة الانفجار.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن. فيما تنشط عناصر تنظيم داعش الإرهابى لاستهداف طائفتى الهندوس والسيخ فى أفغانستان بالهجمات الدموية.