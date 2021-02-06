جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، أشار المتحدث باسم قائد الشرطة فى كابول، فردوس فارامارز، إلى أن "الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر"، دون معرفة أسباب أو طبيعة الانفجار.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن. فيما تنشط عناصر تنظيم داعش الإرهابى لاستهداف طائفتى الهندوس والسيخ فى أفغانستان بالهجمات الدموية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 6 مدنيين بينهم 3 من طائفة السيخ فى انفجار متجر بالعاصمة كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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