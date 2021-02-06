اختراق أمني يهدد حياة الرئيس الأمريكي.. والبنتاجون تجري تحقيقا

كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن إجراء القوات الجوية الأمريكية تحقيقا في تسلل تعرضت له قاعدة أندوز العسكرية، والتي تضم طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بولاية ماريلاند.

وقالت الشئون العامة في القاعدة إن رجلا تمكن من الوصول إلى طائرة c-40 في القاعدة العسكرية، وهي جزء من اسطول قادة الحكومة.

وأضاف البيان الصادر عن الشئون العامة في القاعدة: "حصل الرجل على وصول غير مصرح به إلى خط الرحلة ودخل طائرة من طراز C-40 مخصصة لجناح الجسر الجوي 89. واحتجزت قوات الأمن التابعة لقاعدة أندروز المشتركة الشخص وأجرت تحقيقا معه، وساعد مكتب التحقيقات الخاصة في ذلك".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها أخذت الحادث "بجدية بالغة"، لافتة إلى أن القوات الجوية عدلت "بعض بروتوكولاتها الأمنية" بعد هذا الخرق.

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من سفر جو بايدن من قاعدة أندروز إلى ولاية ديلاوير في عطلة نهاية الأسبوع.