مصادر سرية تكشف ما عثرت عليه وكالة الطاقة الذرية في إيران ولم تعلن عنه

ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا في الخريف الماضي على آثار لمواد مشعة في عينات أخذت من موقعين في إيران، وجرى الكشف عن المعلومات في الوقت الحالي، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

قال ثلاثة دبلوماسيين لم تذكر هويتهم، أنهم لم يعرفوا بعد طبيعة المواد التي تم العثور عليها.

وذكر أحد المصار أن الوكالة الدولية لم تبلغ الدول الأعضاء بآخر النتائج، وطلبت من إيران توضيحا بشأن هذه المواد المشعة.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أنه تم إطلاق عملية تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% في منشأة فوردو النووية.

وصادق البرلماني الإيراني على قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، الذي ينص على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تبلغ 20% فما فوق.

كما ينص القانون على استخدام أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي في غضون ثلاثة أشهر.

ويظهر من القرارات الإيرانية الأخيرة،تجاهل للمقرارات الأممية فيما يخص ضبط عملية إيران التصنيعية في الاستخدامات النووية، لكن إيران تقول أنها تستخدم حقها بعدما فرضت أمريكا عليها خلال السنوات الماضية عقوبات شديدة وانسحبت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من المعاهدة النووية التي وقعت في 2015.