وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالة عاجلة الي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري ورئيس الدولة ميشيل عون قائلا : التأليف يجب أن يتمّ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، على قاعدة استمرار التشاور بينهما حتى يتوافق.
وبين بري في تصريحاته لصحيفة الجمهورية " اللبنانية" أنّ لرئيس الجمهورية الحق في أن يكون له رأي في كل اسماء الوزراء، مضيفا : ولكن الرئيس المكلّف هو المسؤول عن الحكومة أمام مجلس النواب بموجب الدستور، ولذلك هو الذي يضع مشروع التشكيلة الحكومية ويرفعه الى رئيس الجمهورية وليس العكس.
وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني علي ضرورة اختيار الوزراء على اساس الكفاءة، والاختصاص، والاستقلالية، بمعنى الّا يكون لديهم انتماء حزبي
وأشار الي ضرورة التعاون والتنسيق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، في اختيار أعضاء الحكومية بحيث يستمران في التداول بالأسماء وتبادلها الى حين التوافق.
وكشف بري انّه كان قد طَرح على الحريري مجموعة أسماء للحقائب الشيعية، لافتا الي الحريري هو الاخر طرح عليّ اسماء أخرى تتوافر فيها الكفاءة، والاختصاص، والاستقلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة عاجلة من رئيس مجلس النواب اللبناني لـ عون والحريري بشأن تشكيل الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.