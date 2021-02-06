البنتاجون: إدارة بايدن لن ترفع الحظر المفروض على شراء تركيا مقاتلات "إف 35"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربي أن إدارة الرئيس جو بايدن لن ترفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه دونالد ترامب على شراء تركيا مقاتلات الشبح "إف-35"، ردا على شراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية.
وقال كيربي، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، إن تركيا حليف قديم في "ناتو"، لكن قرارهم شراء "إس-400" لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وأضاف كيربي: موقفنا لم يتغير .. "إس-400" غير متوافق مع "إف-35"، وتم تعليق تركيا من هذا البرنامج .. ونحث تركيا على عدم الاحتفاظ بنظام "إس-400".
وتعتبر واشنطن أن منظومة "إس-400" الدفاعية يمكن أن تتسبب بكشف أسرار تكنولوجية لمقاتلتها المتطورة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد انتقدت شراء أنقرة للأنظمة الروسية وقررت منع تركيا من شراء طائرات "أف-35"، وأوقفت برنامج تدريب الطيارين الأتراك على هذا النوع من الطائرات.
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