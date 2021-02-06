يخص الحرمين.. قرار سعودي عاجل لمواجهة كورونا

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، قرارا عاجلا بتحويل جميع الاجتماعات والفعاليات والبرامج (عن بعد)، وذلك في إدارات الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لهما.
وشدد "السديس" في بيان له على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
كما طالب السديس الجميع ببذل أقصى الجهود في اتباع التوجيهات الصادرة لمكافحة فيروس "كورونا"وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، للإسهام في الحد والوقاية من تفشي هذه الجائحة.
كما وجه "السديس" بتطبيق الأنظمة بحق من لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد من منسوبي الرئاسة والوكالة.
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