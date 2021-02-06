بنسبة 30%.. مدينة عربية تعتمد إستراتيجية تقليص العمالة لمواجهة كورونا

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، عن اعتماد تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير.
وذكرت الدائرة في بيان صحفي لها اليوم، أن ذلك يأتي تعزيزًا للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة وحفاظًا على صحة الموظفين وعائلاتهم.
كما اعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عام، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم.
فيما شددت الدائرة علي إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعيًا لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.
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