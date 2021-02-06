بيان عاجل من الخطوط الجوية الإماراتية بشأن السفر إلى الكويت

أصدرت طيران الإمارات بيانا هاما اليوم بشأن سفر غير الكويتيين من دبي، نظرا لوجود قيود مؤقتة على نقل غير الكويتيين على الرحلات الجوية من دبي إلى دولة الكويت.
وقالت الخطوط الإماراتية في بيان لها اليوم: إنه وفقًا لتوجيهات حكومة الكويت، لن تقبل طيران الإمارات مسافرين من غير الكويتيين على الرحلات من دبي إلى الكويت في الفترة من 7 إلى 20 فبراير 2021.
وأضافت:"لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في الكويت للسفر في نقطة انطلاقهم، بينما تشمب الإعفاءات الأقارب من الدرجة الأولى للكويتيين، وخدم المنازل الذين يسافرون مع كفلاء كويتيين، وعاملات المنازل المسجلات على منصة "بالسلامة".
وتابعت: نأسف للإزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز، ولتلقي إشعارات التحديث.. ويُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة مركز إدارة الحجز على الموقع الشبكي".
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