اليابان تقرر تمديد حالة الطوارئ في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل بسبب كورونا

أعلنت الحكومة المركزية اليابانية اليوم "السبت" مد حالة الطوارئ في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن العاصمة "طوكيو" ومحافظتي "أوساكا" و"كاناجاوا" من بين المحافظات الخاضعة للقرار الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع مع المحافظين عبر الإنترنت.
وطالب عدد من المحافظين، الحكومة المركزية باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية والخاصة بالعمالة، إلى جانب إعلان مزيد من المعلومات حول خطط التلقيح ضد الفيروس.
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