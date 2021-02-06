بايدن: لا ينبغي إطلاع ترامب على أي معلومات استخباراتية بسبب سلوكه الغريب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن "إنه لا ينبغي إطلاع سلفه، دونالد ترامب، على أي معلومات استخباراتية، مع أن المسألة معتادة وحصلت من قبل مع رؤوساء سابقين".

وأعرب بايدن، في تصريحات، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، عن اعتقاده بأن ترامب يجب ألا يتلقى إحاطة استخباراتية، بسبب سلوكه الغريب"، متسائلا "ما قيمة إعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو التأثير الذي سيحدثه، بخلاف حقيقة أنه قد يخطئ ويقول شيئا"؟.

وحول إدانة ترامب في محاكمة لعزله بمجلس الشيوخ، من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء، قال بايدن "أنا لست عضوا في مجلس الشيوخ الآن .. سأدع مجلس الشيوخ يتخذ هذا القرار".

وكان مجلس النواب قد صوت للمرة الثانية، الشهر الماضي، لصالح مشروع قرار يتهم ترامب بالتحريض على الهجوم الذي شنه أنصاره على الكابيتول في 6 يناير الماضي وراح ضحيته خمسة أشخاص.