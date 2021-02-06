الجبير: خطاب بايدن تاريخي ونتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات

وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير،خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير بأنه تاريخي،لافتا إلى أن بايدن أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات.

وأعرب الجبير في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة تواصل السعودية عن تطلع بلاده إلى العمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات.

وجدد الجبير العهد قائلا : المملكة ستواصل العمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة مثلما كان الحال طوال 7 عقود.

وأتم الجبير قائلا : المملكة بذلت مع واشنطن الجهود في محاربة القاعدة في اليمن وداعش في سوريا.