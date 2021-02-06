مفتشو الطاقة الدولية يعثرون على آثار مواد مشعة فى موقعين بإيران

جدة - نرمين السيد - عثر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أثار لمواد مشعة فى عينات تم أخذها من موقعين فى إيران، ما يؤكد أن طهران بدأت العمل على سلاح نووى، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر دبلوماسية.





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