جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص جراء انفجار قوى فى مبنى سكنى بمدينة بوردو الفرنسية.



جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص جراء انفجار قوى فى مبنى سكنى بمدينة بوردو الفرنسية. وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، لا يزال اثنان من الأشخاص فى عداد المفقودين. فيما هرعت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. إصابة 3 وفقدان آخرين فى انفجار مبنى سكنى بمدينة بوردو الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.