انقطاع الانترنت فى جميع أنحاء ميانمار

جدة - نرمين السيد - كشفت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة عن انقطاع شبكة الانترنت فى جميع أنحاء ميانمار، اليوم السبت، وذلك بعد أيام من انقلاب عسكرى شهدته البلاد، وتزامنًا مع انقطاع التيار الكهربائى فى وقت سابق.





وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت المنظمة غير الحكومية التى ترصد قطع الانترنت فى جميع أنحاء العالم، إن ميانمار "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد" منذ الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى.

كما أمرت السلطات البورمية فى ميانمار بحطر موقعى "تويتر" و"انستجرام" حتى إشعار آخر، أمس الجمعة، حسبما أكدت التقارير الصادرة عن مجموعة "تلينور"، إحدى الشركات التى تزود خدمة الإنترنت فى ميانمار.

واعتقل الجيش البورمى زعيمة بورما المدنية سو تشى، والرئيس وين مينت فى مداهمات نفذها الجيش فجر الإثنين الماضى، حيث أعاد الانقلاب الخاطف بورما الى الحكم العسكرى.

وأبلغت شبكة مراقبة الإنترنت "نتبلوكس" أيضًا عن تشويش على خدمات تطبيق واتساب، كما شرع النظام الجديد فى التضييق على موقع "فيسبوك" الذى يعتبر وسيلة الاتصال الرئيسية فى ميانمار، بعدما أصبح وسيلة للدعوة إلى حركة عصيان مدنى داخل البلاد.