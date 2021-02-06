خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 3276 إصابة جديدة بكورونا و 12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما سجلت الصحة الإماراتية 12 حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية. فيما رصدت الوزارة الإماراتية تعافي4,041 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأجرت الصحة الإماراتية 150,706 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

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