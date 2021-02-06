نداء مهم من السعودية للمصلين بشأن كورونا

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية نداءا عاجلا المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة بشأن فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة السعودية في رسالتها لجموع المصلين : في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، يجب إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد 1933 أو عبر رابط الخدمة.
كما شددت الوزارة السعودية علي أهمية تعاون الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.
وكان مركز خدمة الاتصال الموحد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد استقبل الأسبوع الماضي 220 اتصالًا هاتفيًا بخصوص الطلبات والبلاغات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
كما تم النظر في 220 بلاغ وإحالته للفروع لمعالجتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية للمخالفين، حيث يقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها بحسب بيان الوزارة السعودية.
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