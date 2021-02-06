بتسجيل أكثر من 4 ملايين حالة.. روسيا رابع أعلى إصابات كورونا في العالم

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافةً إلى أكثر من 76 ألف حالة وفاة.

وبذلك تحتل روسيا المرتبة الرابعة كأعلى بلاد العالم تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تجاوز أعداد التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم لأعداد الإصابات.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، بإعطاء الأولوية في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" لكبار السن، والعاملين في المجال الصحي.

وأعرب دكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية عن انزعاجه من الخطاب المقلق في بعض الدول عن أن وفاة كبار السن أمر عادي، مشددا على أهمية حماية كل الأرواح بغض النظر عن العمر أو الجنس أو مستوى الدخل أو الوضع القانوني أو العرق أو أي اعتبارات أخرى.

وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي إن عدد اللقاحات الموجودة بأنحاء العالم، يزيد الآن عن عدد الإصابات المُسجلة، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من اللقاحات موجودة في 10 دول فقط وأن حوالي 130 دولة يقطن بها 2.5 مليار شخص لم تعطِ بعد أي جرعة من اللقاح لسكانها.

وبينما يعترف أدهانوم بواجب الدول في حماية مواطنيها، لكنه يؤكد أنه من الأفضل أن تقوم البلدان بعد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن، بمشاركة اللقاحات الموجودة لديها حتى تتمكن الدول الأخرى من تطعيم تلك الفئات.

وأضاف "إذا لم نوقف انتشار الفيروس في كل مكان، قد يؤدي ذلك إلى رجوعنا إلى ما كنا عليه".

وأكد أهمية أن تشارك الدول ما لديها من لقاحات بعد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن، مشددا على الحاجة لتوسيع نطاق الإنتاج بشكل كبير.

ودعا أدهانوم جميع الدول إلى مشاركة معلومات اللقاحات مع منظمة الصحة العالمية بشكل أسرع وأكثر شمولا، حتى تتم مراجعتها وإضافتها إلى قائمة الاستخدام الطارئ للقاحات.