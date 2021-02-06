اليمن.. وصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى عدن

وصلت بعثة دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى عدن، اليوم السبت، للقاء مسؤولين رسميين من الحكومة اليمنية. ويضم الوفد سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وبلجيكا والنرويج وألمانيا والسويد وإيرلندا وفنلندا. وبحسب صحيفة عدن الغد المحلية، فإن البعثة الأوروبية وصلت على متن طائرة خاصة حطت في مطار عدن الدولي، ومن المتوقع أن تلتقي البعثة برئاسة الحكومة وعدد من قياداتها.

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