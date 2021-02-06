كشفت مصادر في الحكومة البريطانية، عن اقتراب إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن تخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد، وذلك بضغط من حزب المحافظين، إلا أنه قد يتخذ بعضا الإجراءات الأخرى.
وقالت المصادر وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل، إنه يتوقع حظر المشروبات الكحولية في الحانات، للحفاظ على التباعد الاجتماعي.
كما اشارت إلى احتمالية السماح بفتح الحانات في ابريل المقبل، مع حظر بيع الكحول إلى مايو المقبل، وسط شكوك حول احتمالية انخفاض أعداد الإصابات في البلاد.
ويتم النظر في إلغاء حظر التجول من الساعة العاشرة مساءا، كما يتوقع السماح للمقاهي غير المرخصة بإعادة الفتح مع الإبقاء على الحانات مغلقة، وذلك في اسكتلندا.
وعن الدراسة، فإنه من المتوقع فرض يوم دراسي أطول من قبل، بسبب محاولات تعويض الأجزاء التي تم تخطيها أثناء الاغلاق.
وحصل ما يقرب من 11 مليون مواطن بريطاني على الجرعة الأولى على الأقل من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق الحانات ومنع بيع الكحول.. خطة بريطانيا لإعادة فتح البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.