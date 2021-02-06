قبل رمضان.. السعودية تعلن موعد تشغيل محطة قطار الحرمين

أكد وزير النقل السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن عملية الإصلاح في محطة قطار الحرمين السريع في جدة تسير بوتيرة متسارعة.
وكشف الوزير الجاسر، في تصريحات متلفزة على قناة الإخبارية، عن موعد تشغيل محطة قطار الحرمين.
وذكر الوزير السعودي، أن موعد التشغيل سيكون قبل شهر رمضان المبارك، لافتا الي أنها ستكون جاهزة قبل حج هذا العام.
كما بين الوزير السعودي أن سعة قطار الحرمين المزدوج ستكون 834 راكبًا.
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