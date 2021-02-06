صفر خوف.. أول تغريدة لزوجة لقمان سليم بعد اغتياله.. هذا مضمونها

نشرت مونيكا بورغمان زوجة الناشط اللبناني لقمان سليم على صفحتها عبر "تويتر"، صورة سوداء مكتوب فيها "صفر خوف" بخطٍ أبيضٍ عريض، وذلك في أول تغريدةٍ لها بعد مقتل زوجها لقمان سليم.

وكانت أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، فتح تحقيقا بملابسات اغتيال الناشط المعارض الرئيسي لحزب الله، لقمان سليم، الذي عثر على جثته مقتولا صباح الخميس الماضي. ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، يتابع النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على الجثة والسيارة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات. وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت، أن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأني ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

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