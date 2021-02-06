الصين تقر استخدام ثاني "لقاح محلي" ضد كورونا

منحت الصين الضوء الأخضر "بشروط" لاستخدام ثاني لقاح ضد فيروس كورونا يتم تطويره في البلاد، ويدعى "كورونا فاك" الذي طوّرته "سينوفاك".

وقالت شركة "سينوفاك" للصناعات الدوائية، في بيان السبت، إن موافقة السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين على استخدام اللقاح، "تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج".

وأشارت إلى أن الاختبارات التي تمت على اللقاح في الخارج جرت في دول من بينها البرازيل وتركيا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي الوقت نفسه، قالت الشركة الصينية إنه "لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية، من نتائج فعاليته وسلامته".