- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "زمان" التركى، فقد وضع موقع تويتر تحذيرًا على تغريدة قال فيها صويلو: "تويتر الذى يوفر درعًا ضد المنظمات الإرهابية والمثليين المنحرفين، يجتهد لإفساد كيمياء الدول، كيمياء الديمقراطية، كيمياء السلام. لعبة الإمبريالية هذه لا يمكن أن تتخلى عن الإنسانية".
وحجب تويتر هذه التغريدة، لأنها انتهكت قوانين المنصة التى تمنع سلوكيات التحريض على الكراهية، ومع ذلك، فقد قرر تويتر أنه ربما يكون من المصلحة العامة أن تظل التغريدة قابلة للوصول إليها.
أما التغريدة الأخرى التى صنفها تويتر موادًا خطرة، فهى إعادة مشاركة من صويلو لتغريدة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلى، التى وضع عليها تويتر أيضًا تحذيرًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر يحذر من حساب وزير الداخلية التركى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.