تويتر يحذر من حساب وزير الداخلية التركى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "زمان" التركى، فقد وضع موقع تويتر تحذيرًا على تغريدة قال فيها صويلو: "تويتر الذى يوفر درعًا ضد المنظمات الإرهابية والمثليين المنحرفين، يجتهد لإفساد كيمياء الدول، كيمياء الديمقراطية، كيمياء السلام. لعبة الإمبريالية هذه لا يمكن أن تتخلى عن الإنسانية".

وحجب تويتر هذه التغريدة، لأنها انتهكت قوانين المنصة التى تمنع سلوكيات التحريض على الكراهية، ومع ذلك، فقد قرر تويتر أنه ربما يكون من المصلحة العامة أن تظل التغريدة قابلة للوصول إليها.

أما التغريدة الأخرى التى صنفها تويتر موادًا خطرة، فهى إعادة مشاركة من صويلو لتغريدة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلى، التى وضع عليها تويتر أيضًا تحذيرًا".