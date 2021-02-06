عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق قمة الاتحاد الإفريقى فى دورتها الـ34

جدة - نرمين السيد - وتعقد أعمال القمة عبر الفيديو كونفراس، بحضور عدد محدودة بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وتشهد القمة انتخاب المرشحين لمفوضية الاتحاد الإفريقى لـ4 سنوات، وتناقش عدة ملفات فى مقدمتها جائحة كورونا، وتخضع لأول مرة للقواعد الجديدة لإصلاح هيكل الاتحاد الإفريقى. يذكر أن مفوضية الاتحاد الإفريقى، أعلنت مؤخرا عقد فعاليات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الإفريقى يومى 6 و7 فبراير، على أن يكون جدول الأعمال مبسطا وبمشاركة محدودة عبر الإنترنت، وذلك للدول غير الإفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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