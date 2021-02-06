المرصد: إسقاط طائرة استطلاع تركية فى عين عيسى شمال الرقة السورية

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، من إسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تحلق فى أجواء الريف الغربى لبلدة عين عيسى شمالى الرقة، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





كما أشار المرصد السورى إلى أن قصفًا صاروخيًا نفذته قوات سوريا الديمقراطية استهدف تجمعات القوات التركية فى 3 قواعد عسكرية، أمس الجمعة، قرب طريق الـm4، إضافة إلى قاعدة معلق فى ريف عين عيسى شمالى الرقة. كما أشار المرصد إلى إنشاء القوات التركية 3 قواعد عسكرية قرب طريق الـm4 بريف عين عيسى شمالى الرقة، ليرتفع عدد القواعد العسكرية قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 10 قواعد.

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